Auch Brees machte bei „BlackoutTuesday“ mit

Am Dienstag gab es in den sozialen Netzwerken die Aktion „#BlackoutTuesday“. Menschen posteten nur ein schwarzes Bild und verzichteten ansonsten auf Inhalte. Auch Brees veröffentlichte ein solches schwarzes Quadrat. Unter seinem Instagram-Post wurde er allerdings auch schon dafür kritisiert, dass er sich nicht anderweitig und deutlicher gegen Rassismus in den USA geäußert habe. NBA-Superstar Stephen Curry und sein „Splash Brother“ Klay Thompson von den Golden State Warriors nahmen dagegen am Donnerstag an einem Protestmarsch in Oakland (Kalifornien) teil.