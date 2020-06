„Werkelmann zu sein, war schon immer mein Traum“

Doch nicht nur Werkelmänner säumten am Pfingstwochenende die Straße durch den Böhmischen Prater. Auch Barbara ist vor Ort. Seit vielen Jahren spielt sie an verschiedenen Plätzen in ganz Wien. Viele Passanten kennen sie schon. Ob am Reumannplatz, in Floridsdorf oder am Christkindlmarkt am Rathausplatz, die blinde Frau führt es mit ihrer Leidenschaft durch die ganze Stadt. „Ich spiele ganz einfach gerne und die Menschen haben eine Freude. Ich habe auch ab und zu während der Corona-Krise gespielt, um den Leuten, die in dieser Zeit zur Arbeit fahren mussten, ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagt die Werkelfrau und verabschiedet sich mit einem ,vielen Dank gnädige Frau’.