Sexy Badelook: Mermaid-Bikinis als Hingucker

In diesem Sommer verwandelt sich Frau in Arielle, die Meerjungfrau. Als Top-Trend am Badestrand gilt heuer nämlich der Mermaid-Bikini. Charakteristisch dafür sind die Bügel in den Cups, die an Arielle und Co. erinnern. Obwohl der Trend nicht neu ist, erlebt er in diesem Jahr ein gewaltiges Revival.