Besonders häufig sind Unfälle am Beginn und am Ende von Gewittern, „weil hier die Gefahr unterschätzt wird“, warnte Gerhard Diendorfer von Österreichs Blitzortungssystem ALDIS (Austrian Lightning Detection and Information System). Dieses registriert in den Sommermonaten durchschnittlich 70.000 bis 180.000 Einschläge (Wolke-Erde-Blitze). Zählt man alle georteten Einzelentladungen, blitzte es in den Sommermonaten in Österreich zwischen 600.000 und einer Million Mal. In manchen Jahren beginnt die Gewittersaison übrigens bereits im Mai.