Sie wollte damit ihre Unterstützung für die afroamerikanische Gemeinde zum Ausdruck bringen, erklärte Michele am Mittwoch in ihrem Instagram-Post. Nach Kritik habe sie nun über ihr eigenes Verhalten nachgedacht und darüber, wie sie von anderen wahrgenommen worden sei. Sie lerne daraus und wolle sich in der Zukunft besser verhalten, vor allem auch für ihr Kind. Die schwangere Schauspielerin erwartet mit Ehemann Zandy Reich ihr erstes Kind.