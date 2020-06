Überrascht zeigten sich Autofahrer, die am Mittwoch - wie gewohnt - in den Fleischmarkt einbiegen wollten. Die Stadt hat nun tatsächlich die Einbahn umgedreht. „Viele Autofahrer nutzten den Markt früher als Abkürzung zum Neuen Platz“, so Verkehrsstadtrat Christian Scheider. Daher darf der Fleischmarkt ab sofort nur noch über die Burggasse angefahren werden.