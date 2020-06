Wer so viele Tiere beheimatet, benötigt auch täglich große Futtermengen. Über Futterspenden freut sich also das Tierheim besonders. Seit Wochen verschenkt die „Krone“-Tierecke in Zusammenarbeit mit der Futterherstellerfirma „Cats Love“ hochwertige Tiernahrung in Österreich. Zehn Paletten sind nun auch in Dornbirn angekommen und von den Stubentigern im Katzenhaus des Vorarlberger Tierschutzheim bereits verkostet worden. Wer eines der Schützlinge adoptieren möchte, meldet sich am besten vorab telefonisch: 05572/296 48.