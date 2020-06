Die Reaktion des Vereins ließ nicht lange auf sich warten. „Es ist ganz normal, dass auch unsere Jungs sich nach all den Monaten mal die Haare schneiden lassen müssen“, wird der BVB in der „Bild“ zitiert. „Aber was natürlich gar nicht geht, ist, dass das beidseitig in der vergangenen Woche ohne Maske erfolgt. Das werden wir unseren Spielern noch einmal sehr, sehr deutlich in Erinnerung rufen.“