Bund und Länder legen in Deutschland im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro auf. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend in Berlin nach zweitägigen Beratungen der Koalitionsspitze sagte, entfallen davon 120 Milliarden Euro auf den Bund. Kernpunkt dabei ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Außerdem soll es Zuschüsse für Stromkosten sowie mehr Geld für Familien geben.