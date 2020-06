Kein Arm-in-Arm-Feiern für Annerl

Oder auch für Hartbergs Präsidentin Brigitte Annerl. Am 1. März war sie in Pasching noch Arm in Arm mit den Fans im Auswärtssektor gestanden und hatte den Einzug in die Meisterrunde zelebriert. Diesmal fieberte sie allein mit.