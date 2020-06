Eine 57-jährige Frau aus Treffen vernahm am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf ihrem Balkon Hilfeschreie. Sie alarmierte via Notruf sofort die Polizei, konnte aber nicht genau angeben woher die Schreie kamen.

Die eingetroffenen Beamten fanden nach kurzer Suche einen 93-jährigen Pensionisten - ebenso aus Treffen - in einem steilen, bewaldeten Abhang unterhalb seines Hauses.