Lange Liste der teuren Reparaturen

Mitunter waren es allerdings schwere Fehler, die den Steuerzahler nun genau so teuer zu stehen kommen. Die größten Böcke, die bei den Tiroler Sozialen Diensten geschossen wurden: 2,1 Millionen € kostet das Land ein Vergleich, damit das Land mit 30. Juni 2023 aus dem Mietvertrag am Grassmayr-Areal in Innsbruck herauskommt, wo 500 Unterkünfte entstehen hätten sollen. Der Vertrag war „unglücklich formuliert“.