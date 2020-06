Richtige Studie, falsche Schlüsse

Zunächst hat man noch alles richtig gemacht und eine repräsentative Lärmstudie als gutachterliche Grundlage für die Verordnungen durchgeführt, „aus welcher klar hervorging, dass der Motorradverkehr an den Sommer-Wochenenden und insbesondere das hochtourige Fahren bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen am meisten störend für die Befragten sind“, sagte Christoph Lechner, Lärmexperte des Landes Tirol. Es geht also eigentlich um die hochtourige Fahrweise, und die hat der Fahrer in der Hand. Eine Maschine mit lautem Standgeräusch kann man in der Regel auch sehr leise fahren. Und wer ein Zweirad mit niedrigem Standpegel das Hahntennjoch hinaufjagt, wird trotz des „braven“ Wertes auffallen.