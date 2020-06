„Der Fokus liegt am Langlaufen“, sagt Christoph Eugen, der auch wieder Franz Josef Rehrl begrüßen konnte. Der Ramsauer verpasste ja den ersten Trainingskurs in Faak am See noch aus einem triftigen Grund: „Mein Sohn Jakob ist auf die Welt gekommen. Auch deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir in der Ramsau trainieren. So bin ich beim Trainingslager sogar Heimschläfer.“ Wie Teamkollege und Nachbar Martin Fritz, der einen Stock über Rehrl wohnt und ebenfalls daheim schläft.