Wenn die Eisbullen am heutigen Donnerstag erstmals seit dem Eishockeyliga-Abbruch im März in der Akademie wieder Kreise auf dem Eis ziehen können, ist für zusätzlichen Gesprächsstoff gesorgt. Mit Tappara Tampere, dem 17-fachen Finnen-Meister, steht seit der Auslosung Mittwoch in Zürich der Sechzehntelfinal-Gegner der McIlvane-Crew in der Champions Hockey League fest.