Auftrag aus Kostengründen weitergegeben

Eine Sonderkommission von Technikern und Ermittlern des Bundeskriminalamtes (BKA) bzw. dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wurde gebildet. Jetzt steht der Cyber-Krimi vor der Klärung. Die Spur führt zu einem großen heimischen Telekombetreiber, mit dem die GIS ein IT-Projekt laufen hatte. Das Unternehmen gab wiederum aus Kostengründen den Auftrag an eine billigere Firma mit serbischen Programmierern weiter. Nicht nur am Bau gibt es also offenbar Probleme mit Subfirmen vom Balkan.