Bis zur Stadtgrenze soll künftig das Parkpickerl in Simmering reichen. Geplant ist, dass ab November die Ausweitung in Kraft tritt. „Offen ist, ob Industriegebiete und Gärten ausgenommen werden“, erklärt Bezirkschef Paul Stadler (FPÖ). Verhandlungen zwischen den Parteien laufen. Der Beschluss ist am 10. Juni geplant.