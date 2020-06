Zweiter Mord auf der Flucht

Auf der Flucht tötete Jamal A. Altbauer Franz G. (63), um an dessen Auto zu kommen. „Mein Mandant wird ein vollinhaltliches und reumütiges Geständnis ablegen“, kündigte Verteidiger Wolfgang Blaschitz am Mittwoch zu Beginn des Geschworenenprozesses in Linz an. Doch mit der Reue ist es so eine Sache. „Ich bekenne mich schuldig. Die Zeugen haben aber teilweise nicht die Wahrheit gesagt“, beginnt Jamal A. seine Ausführungen vor Richter Clemens Hödlmoser.