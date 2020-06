Seit Mittwoch vergangener Woche galten der Pilot (50) aus Seefeld in Bayern und der Motorsegler vom Typ „Discus 2ct“ als verschollen. Bergretter und Alpinpolizei fanden das Wrack daraufhin am Freitag beim Weißeck in Zederhaus. Die Erhebungen der Unfallkommission des Bundes zu dem Unglück sind nun beendet. „Das Wrack wurde seinem Eigentümer zurückgegeben“, bestätigt die zuständige Ministeriumssprecherin Uta Hauft.