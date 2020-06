Schwere Schäden haben Starkregen, Hagel und eine „Art Windhose“ am Mittwoch in Pottendorf im niederösterreichischen Bezirk Baden angerichtet. Diese sei laut Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando NÖ durch einen Straßenzug gefegt und habe auf einer Straßenseite enorme Schäden an Gebäuden angerichtet. Nach Hagelschauern am frühen Nachmittag in der Bundeshauptstadt verfinsterte sich auch am frühen Abend einmal mehr der Himmel über Wien (siehe Video oben). Das große Chaos blieb der Bundeshauptstadt jedoch zum Glück erspart.