Am Mittagstein im Rax-Schneeberg-Gebiet wurden die beiden zu Pfingsten von einem Hubschrauber per Tau aus 1000 Meter Seehöhe geborgen. Die Männer im Alter von 29 und 33 Jahren waren beim Aufstieg von der richtigen Route abgekommen und in unwegsames Schrofengelände geraten. Ebenfalls am verlängerten Wochenende mussten auf der Rax zwei Frauen aus dem Iran geborgen werden, die ein Baby im Tragegurt mithatten – alle unverletzt.