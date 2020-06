„Nicht nur USA“

Leider sind die USA nicht das einzige Land, wo Rassismus zu spüren ist. Wir scheitern als Menschen, wenn wir uns nicht für unsere Rechte einsetzen. Bitte, sei nicht still, egal, was für eine Hautfarbe du hast. Schwarze Leben zählen“, beendet der sechsfache Weltmeister mit dem berühmten Slogan seinen Brief an die Öffentlichkeit.