Am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr geriet der Motorraum des Pkw eines 40-jährigen Rumänen während der Fahrt auf der Südautobahn auf Höhe Villach-Magdalen in Brand. Der Lenker, welcher in Fahrtrichtung Italien unterwegs war, konnte sein Fahrzeug noch bis zur nahegelegenen Betriebsumkehre Villach-Magdalen lenken und dieses dann dort abstellen.