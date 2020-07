Das beliebte „Verbrechen“-Magazin der „Krone“ gibt es nun auch als Podcast! Martina Prewein (Kronen Zeitung) und Mischa Kronenfels (Kronehit-Chefredakteur) entführen Sie wöchentlich akustisch in die Welt aufsehenerregender Kriminalfälle. In der achten Folge: 2012 stirbt ein 17-jähriger Österreicher während eines Urlaubs auf Mallorca. In dem Fall gibt es zahlreiche Ungereimtheiten.