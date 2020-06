Ein Formalfehler machte in Alland, Bezirk Baden, eine komplette Wiederholung von der Ausschreibung bis zum Urnengang nötig. Wegen Auszählungs- und Protokollierungsfehlern in mehreren Sprengeln legten die Grünen in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling Einspruch gegen das Ergebnis ein – und bekamen recht. Auch in Schrattenberg im Bezirk Mistelbach wurde die Durchführung von der Landesbehörde aufgehoben, in der Wahlzelle wurden die Kandidatenlisten nicht wie eigentlich vorgeschrieben angeschlagen. Dass es mit der neuerlichen Durchführung so lange gedauert hat, liegt an der Corona-Krise. „Die Wiederholung der Wahl stand nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Sehr wohl aber die Sicherheit der Wahlberechtigten“, kommentiert der für die reibungslose Organisation zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko. Am 7. Juni ist es nun so weit – natürlich unter sämtlichen derzeit geltenden Schutzmaßnahmen.