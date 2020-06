Seit acht Tagen kommen die USA nicht mehr zur Ruhe. Seit der Tötung von George Floyd durch einen Polizeibeamten sind Proteste und Demonstrationen durch das ganze Land gezogen. krone.tv-Moderatorin Damita Pressl hat sich via Skype mit dem Militärexperten und Politikberater Franz-Stefan Gady über die Ausnahmesituation unterhalten. Er befindet sich momentan in der Nähe von New York und erklärt, warum gerade jetzt „das Fass übergelaufen ist“, Trumps Strategie hinter der Protestbekämpfung und warum den Amerikanern ein langer, polarisierender Wahlsommer bevorsteht.