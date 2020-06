Nach der langen Corona-Pause soll es einen Neustart mit zwei Juli-Terminen (19. und 26.7.) in Jerez de la Frontera in Südspanien geben. Danach könnte auch der Red Bull Ring in Spielberg zweimal - am 9. und 16. August - zum Zug kommen. Die Formel 1 absolviert bereits Anfang Juli (5. und 12.7.) ihre ersten beiden WM-Läufe auf der Rennstrecke in der Steiermark.