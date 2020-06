Cop erhielt nach Beschwerden nur mündliche Verweise

Dabei ist der Polizist, der sich nun wegen Totschlags und Mordes dritten Grades verantworten muss, schon in der Vergangenheit auffällig geworden. Insgesamt 18 Beschwerden wurden gegen Derek Chauvin eingereicht, wie die gemeinnützige Organisation Communities Against Police Brutality aufdeckte. Der Polizist erhielt allerdings nur mündliche Verweise, in denen er wegen „erniedrigenden Tons“ und „abfälliger Sprache“ getadelt wurde.