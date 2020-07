Das beliebte „Verbrechen“-Magazin der „Krone“ gibt es nun auch als Podcast! Martina Prewein (Kronen Zeitung) und Mischa Kronenfels (Kronehit-Chefredakteur) entführen Sie ab sofort wöchentlich akustisch in die Welt aufsehenerregender Kriminalfälle. In der siebten Folge: Unzählige Verbrechen wurden von der Familie U. in der Steiermark begangen, vier Geschwister - drei Männer, eine Frau - wurden sogar wegen Mordes verurteilt. Selbst amerikanische Wissenschaftler interessierten sich für den „Clan“. Um zu erforschen, ob es ein „Mörder-Gen“ gibt.