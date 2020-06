Die Fußball-Profis, die in der deutschen Bundesliga öffentlich gegen Rassismus protestiert hatten, werden vom Deutschen Fußball-Bund NICHT bestraft! Der DFB-Kontrollausschuss entschied am Mittwoch in Frankfurt am Main, dass keine Verfahren gegen Jadon Sancho und Achraf Hakimi von Borussia Dortmund sowie Weston McKennie von Schalke 04 und Marcus Thuram von Mönchengladbach eingeleitet werden.