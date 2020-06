Weil sie in einem Bach in Dölsach in Osttirol elf junge und zwei erwachsene Katzen in einem Bach ertränkt hatte, saß am Mittwoch eine 73-jährige Pensionistin in Innsbruck vor Gericht. Die gebrechliche Frau, die vom Bürgermeister begleitet wurde, bereute mittlerweile die Tat. Sie sei mehr als verzweifelt gewesen.