Neue Freiheit winkt

„Das Krankenhaus Ried unterstützte uns bei der Umsetzung der Hygienevorschriften“, freut sich Andreas Hofinger, Leiter im Gymnasium Ried. Es stellte Desinfektionsmittel-Spender zur Verfügung. Handdesinfektion bleibt wichtig, auch in der berufsbildenden Schule in Kirchdorf, in die ebenfalls Oberstufenschüler einziehen. Wie in jeder Schule winkt im Brucknergymnasium Wels noch mehr neue Freiheit: Ab Mitte Juni ist Turnen erlaubt. „Ein freiwilliges Angebot als Ergänzung zum Unterricht“, stellt Direktor Florian Koblinger in Aussicht.