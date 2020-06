Doppelveranstaltungen an Legendären-Rennbahnen

Um die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verkürzte Zeit für die neue Saison zu nutzen, finden auf dem Lausitzring, dem Nürburgring sowie in Zolder (Belgien) Doppelveranstaltungen an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, womit auf diesen Kursen insgesamt jeweils vier Läufe gefahren werden. Zudem gibt es noch jeweils zwei Rennen in Assen (Niederlande) und auf der Traditionsstrecke von Spa-Franchorchamps in Belgien. Die strengen Hygienemaßnahmen lassen dabei keine Zuschauer zu.