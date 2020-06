„Es war dumm und blöd“, erklärte die Angeklagte am Mittwoch vor Gericht. Auf einer Internet-Plattform stach der 45-Jährigen das verlockende Angebot ins Auge, ohne Prüfung einen Führerschein zu erhalten. „Ich habe 750 Euro – also genau die Hälfte – angezahlt.“ Die Lenkerberechtigung kam bei der Frau allerdings bis heute nicht an.