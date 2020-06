Es war ein verhängnisvolles Manöver, das den 84-jährigen Johann P. am Dienstag das Leben gekostet hatte. Der Lohnsburger soll aus einer Hauszufahrt in Neukirchen/I. plötzlich in die Oberinnviertler Straße eingebogen und dabei direkt vor das Rettungsauto eines 40-jährigen Sanitäters gerollt sein. Der Pensionist wurde auf die Straße geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Lenker des Rotkreuz-Wagens, der einen Dialyse-Patienten an Bord hatte, leistete sofort Erste Hilfe, P. wurde ins Rieder Spital gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen jedoch erlag. Der unverletzte Sanitäter wurde psychologisch betreut.