Dramatische Bilder haben am Montag zwei Verkehrskameras auf einer sechsspurigen Autobahn in der Stadt Chiayi auf Taiwan aufgezeichnet: Die Aufnahmen zeigen einen Tesla Model 3, der beinahe ungebremst in einen umgekippten Lastwagen rast. Das Fahrzeug war angeblich im Autopilot-Modus unterwegs und erkannte das Hindernis nicht.