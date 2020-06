„Wiener Beschluss beraubt uns der Hoffnung“

Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti kritisierte den Beschluss der Regierung in Wien als „unbegreiflich“. „Ich hoffe, dass die italienische Regierung und Brüssel sich unserem Appell anschließt, damit Österreich seinen Beschluss rückgängig macht“, sagte Fugatti. Zwar behaupte die Regierung in Wien, dass ihre Entscheidung nicht gegen Italien gerichtet sei, „de facto bestraft dieser Beschluss aber Italien schwer. Er beraubt uns der Hoffnung in einer Zeit, in der Solidarität überwiegen sollte“, so Fugatti.