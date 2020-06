Alexander Grünwald im krone.tv-Interview: Via Skype sinniert der Austria-Kapitän mit Michael Fally über den „glanzlosen Sieg“ gegen die Admira, spielerisches Verbesserungspotenzial („das haben nicht nur Experten gesehen, das haben wir auch selbst gesehen“), das Gefühl in einem leeren Stadion, die finanzielle Lage und Platz eins in der Quali-Gruppe als erklärtes Ziel (alles im Video oben).