Eine erste Untersuchung des Fundes durch Experten zeigte, dass das knapp 70 Zentimeter lange Horn, das im Schlamm steckte, mehr als 5000 Jahre alt sein könnte. Die Brüder bewahren das Auerochsen-Horn in einem mit Wasser gefüllten Fass auf - sie wollen ihren Fund aber so bald wie möglich in einem Museum ausstellen.