Waren es am Dienstag noch 26 Neuinfektionen gewesen, wurden am Mittwoch seitens des Innenministeriums (Stand 9.30 Uhr) landesweit zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In sechs Bundesländern - dem Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg - gab es keinen neuen Coronavirus-Fall.