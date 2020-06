Nur zwei Pflichtspiel-Niederlagen in zwei Saisonen. In der im März abgebrochenen Stadtliga-Meisterschaft ungeschlagen, mit sechs Punkten Vorsprung auf dem Weg zum Ostliga-Aufstieg. Dennoch muss Peter Hlinka Viennas Trainerstuhl räumen. „Wir wollen uns neu orientieren“, so Sportdirektor Markus Katzer. „Ein schwerer Schritt für mich, denn ich war mit Peter befreundet!“ Der im Herbst 2018 in der 2. Landesliga unter Beschuss stand, weil man Dominanz vermissen ließ, damals noch den Gegenwind überstand. Jetzt spielen wirtschaftliche Aspekte mit.

Der Kostenreduktion sind mit Patricio Paredes Saez, Keisuke Iida, Thomas Kindig, Kevin Krisch, Ümit Korkmaz, Christian Ehrenhofer und Stefano Contreras schon einige Spieler zum Opfer gefallen. Ein Routinier soll noch folgen. Dafür sind auch schon einige Rückkehrer fix. So werden Stefan Baldia (Stripfing) und Volkan Düzgün (Ebreichsdorf) wieder in Blau-Gelb auflaufen. Ebenfalls neu bei den Döblingern sind Bernhard Luxbacher und Eddi Jusic (beide Ebreichsdorf).