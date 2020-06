Mobiltelefon nicht mehr eingeschaltet

Die 1,50 Meter große Witwe Maria H. wurde am 25. Mai gegen 13 Uhr im Bereich des Bahnhofsberg in Lambach zuletzt gesehen. Ihr Mobiltelefon dürfte sie mitgenommen haben. „Das hat sie auch nie abgeschaltet, am Abend ihres Verschwindens ist es aber plötzlich vom Netz genommen worden“, sagt Erwin H. Die körperlich fitte Seniorin (82) wollte am 28. Mai an einem Ausflug teilnehmen, auf den sie sich schon gefreut hatte. „Ich hab’ sie am 23. Mai zuletzt besucht - damals gab es keinerlei Anzeichen darauf, dass sie eventuell lebensmüde sein könnte“, betont ihr Sohn, ein ausgebildeter Psychotherapeut.