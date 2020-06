Sainz wurde vom spanischen Radiosender „Radio Marca“ interviewt und überraschte die Zuhörer gleich mit ein paar persönlichen Einschätzungen. Er sprach von der Mentalität, mit der er zu Ferrari kommt: „ich habe nicht als zweiter Pilot unterschrieben. In meinem Vertrag steht nur, dass die Mannschaft vor den Piloten kommt, aber kein Wort über einen Sitz als zweiter Pilot. Das was ich weiß ist Folgendes: „Ich werde alles dafür geben, was nötög ist zum Gewinnen. Ich werde alle Piloten gleich behandeln, wir sind alle Rivalen und wenn eine schwierige Situation entsteht, werde ich die richtige Entscheidung treffen, keine Sorge.“