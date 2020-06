Schweden, Großbritannien und Spanien noch „schwierige Fälle“

Bei der Einreise aus anderen Ländern muss man sich noch gedulden: Besonders Schweden, Großbritannien und Spanien seien „schwierige Fälle“, bei denen es ungewiss sei, wann eine Öffnung möglich sein wird. Bei Nicht-EU-Staaten wolle man sich in der EU abstimmen, etwa bei Reisen nach Lateinamerika, Russland, China und ins subsaharische Afrika. „Global gesehen stecken wir noch mitten in der Pandemie“, gab Schallenberg zu bedenken. In viele Ländern sei eine Grenzöffnung erst in ein paar Monaten vorstellbar. Reisende sollten mit Hausverstand vorgehen, das sei laut Außenminister „der beste Reiseschutz“.