Erst am Dienstag wurde der Grasser-Prozess nach einer dreimonatigen Corona-Pause wieder aufgenommen - am Mittwoch um elf Uhr Vormittags war dann allerdings schon wieder Schluss. Mehrere geladene Zeugen hatten bereits im Vorfeld von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch gemacht. Die einzig verbliebene Zeugin am Mittwoch nutzte ebenfalls das ihr - aufgrund ihrer damaligen beruflichen Tätigkeit - zustehenden Entschlagungsrecht.