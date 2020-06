Im Visier der Behörden steht - wie kürzlich berichtet - der Betreiber zweier Pop-up-Maskengeschäften in Wien. Am Mittwochvormittag wurden nun an den beiden Standorten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen durchgeführt. Hintergrund sind Ermittlungen inklusive Anzeige wegen Betrugsverdachts. „Aktuell werden diverse Gegenstände und Atemschutzmasken sichergestellt“, bestätigte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.