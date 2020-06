Wer nicht allergisch ist, muss den Stich von Wespe oder Biene normalerweise nicht fürchten. Das gilt aber nicht beim Essen: Hier besteht die Gefahr, dass die Insekten in den Mund oder Rachenraum gelangen - das ist lebensgefährlich! Ein Stich in den Hals kann eine Erstickung verursachen und im schlimmsten Fall zum Tode führen. Halten Sie die Insekten also dringend von Ihrem Essen fern!