„Fast ausgeschlossen“

Dass Marsch in Kürze wieder als Haalands Chef agiert, und zwar in Dortmund, ist laut „Krone“-Informationen sehr unwahrscheinlich. Marschs Vertrag bei den Bullen läuft bis Sommer 2022 (im modernen Fußball ein Grund, aber kein Hindernis), fühlt sich wohl in der Mozartstadt und hat noch viel vor mit seinen Bullen. „Ein Wechsel im Sommer ist fast ausgeschlossen“, heißt es aus Insider-Kreisen.