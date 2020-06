Konzerte mit Einzel-Sitzplätzen im Parkett starten

Den Auftakt macht am kommenden Montag, den 8. Juni, ein Liederabend von Günther Groissböck, weitere Liederabende gestalten Tomasz Konieczny am 11. Juni, Camilla Nylund am 15. Juni, Michael Schade am 18. Juni, Juan Diego Florez am 20. Juni und Krassimira Stoyanova am 25. Juni. Am 9. Juni steht ein Ensemblekonzert mit Werken von Mozart auf dem Programm, es folgen unter anderem Werke des Belcanto am 12. Juni sowie Konzerte aus dem französischen, deutschen und slawischen Repertoire. Am 24. Juni gibt man Werke von Puccini und des Verismo. Den Abschluss bildet am 27. Juni schließlich ein Galakonzert des jungen Ensembles mit Solisten und Orchester der Wiener Staatsoper. Dabei treten laut Ankündigung „all jene Sänger auf, die in der Direktion von Dominique Meyer eine besondere Rolle spielten und, zumindest zeitweise, im Ensemble waren: eine Art musikalischer Rückblick“.