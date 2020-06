Die aktuellen Zahlen zur Kurzarbeit in Tirol

Bis inklusive Montag, 1. Juni, wurden in Tirol 10.794 Corona-Kurzarbeitsanträge für 99.506 Arbeitsplätze erfasst. 70 Millionen Euro Corona-Kurzarbeitsbeihilfe wurden in Tirol an 6.046 Unternehmen für 42.376 Personen bereits ausgezahlt.